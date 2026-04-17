Нижегородский губернатор оценил новый кроссовер Volga K50

Возрождение бренда «Волга» является значимым проектом для Нижегородской области и отрасли, поскольку предполагает создание рабочих мест, развитие компонентных производств и автокластера. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале.
Он протестировал автомобиль Volga K50 и оценил его характеристики перед официальным стартом продаж. По словам Никитина, он приобрел машину заранее, чтобы проверить ее возможности и дать рекомендации для дальнейшей локализации производства, которое развивается в Нижнем Новгороде.
«Я уже водил автомобиль, он прекрасен — просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов, получил удовольствие за рулем. Уверен, что машина будет востребована у потребителей, а проект ожидает большое будущее», — добавил он.
Volga — название современных моделей автомобилей, представляющих собой копии и перелицованные китайские Changan, выпускаемые АО «Производство легковых автомобилей» с 2024 года.
В мае 2024 года стало известно, что новый автомобиль Volga будет выпускаться на мощностях Нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует независимое юрлицо, арендовавшее мощности завода, где до 2022 года собирали модели Skoda и Volkswagen.
Продажи Volga K50 стартуют летом 2026 года. Среди ключевых особенностей нового автомобиля указаны оригинальная решетка радиатора, панорамная крыша с люком, системы активной и пассивной безопасности, акустическая система с 12 динамиками. Автомобиль оснащается турбированным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 238 л.с., а также системой полного привода.
