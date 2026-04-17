Маск предложил ввести выплаты американцам на фоне роста безработицы из-за ИИ

Крупные американские компании объявили о планах сократить более 52 тыс. человек.

Источник: Клопс.ru

Американский предприниматель Илон Маск предложил выплачивать жителям США деньги, чтобы смягчить последствия безработицы, вызванной развитием искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 17 апреля.

«Универсальный высокий доход в виде чеков, выдаваемых федеральным правительством, — это лучший способ справиться с безработицей, вызванной ИИ», — отметил Маск.

Ранее Financial Times сообщала, что крупные американские компании объявили о планах сократить более 52 тысяч рабочих мест. Это усилило опасения по поводу состояния рынка труда на фоне экономической неопределённости и активного внедрения технологий.

Российская экономика впервые в новейшей истории живёт в условиях острой нехватки рабочей силы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

