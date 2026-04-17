Федеральные власти оценили развитие воронежского Борисоглебска

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Борисоглебский округ и ознакомился со строительством новой птицефабрики и обхода райцентра. От правительства Воронежской области в поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов.
Ключевым инвестпроектом в округе является строительство второй птицефабрики за 2,5 миллиарда рублей. Мощность предприятия запланирована на уровне 1,4 миллиона яиц в сутки, или 511 миллионов штук в год. С учетом уже работающей площадки Третьяковская птицефабрика будет ежегодно выпускать 876 миллионов яиц и сможет войти в двадцатку крупнейших производителей в России. Выход на запланированную мощность намечен на 2027 год.
Алексей Гордеев отметил, что с вводом второй птицефабрики предприятие будет выпускать вдвое больше яиц, чем необходимо жителям Воронежской области. Таким образом, борисоглебский агрохолдинг будет обеспечивать продукцией и другие регионы России, получая добавленную стоимость.
Главный инфраструктурный объект округа — обход Борисоглебска, который строится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ожидается, что дорога длиной 15,6 километра разгрузит город от транзитного транспорта: сейчас в сутки через райцентр проезжают более 12 тысяч машин. Соответственно, улучшится и экологическая обстановка для горожан. Появление обхода также увеличит пропускную способность на подъезде к Саратову.
Общая стоимость строительства превышает 17 миллиардов рублей. Запроектированы дорога с четырьмя полосами движения, четыре транспортные развязки и километровый мост через реку Ворона. Для удобства автомобилистов и пассажиров также запланированы две площадки отдыха, на которых могут быть оборудованы многофункциональные зоны со всеми необходимыми сервисами. Готовность объекта на середину апреля составляет 11 процентов.
По словам Алексея Гордеева, дорожники обещают сократить сроки работы, сдав обход не через три года, как планировалось изначально, а через два с половиной.
Также заместитель председателя Госдумы отметил темпы развития самого Борисоглебска:
— Я здесь в первый раз побывал в 2009 году, тогда местные жители мечтали, чтобы появился свой физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, ледовый дворец. Для них это были мечты как из сказки. А сегодня эти объекты в городе есть.
Алексей Гордеев выразил уверенность, что власти Воронежской области продолжат развивать Борисоглебск, а со стороны федерального центра пообещал дальнейшую поддержку важных для жителей округа проектов.