Завод из Набережных Челнов подвел первые итоги оптимизации работы

За три месяца совместной работы команда пилотного потока «Производство клея для крафт-мешков» прошла обучение инструментам бережливого производства, выявила 12 ключевых потерь, разработала карты текущего, идеального и целевого состояний потока, а также диаграммы спагетти. Кроме того, внедрен почасовой производственный анализ, организованы инфоцентры, началась работа по стандартизации и автономному обслуживанию оборудования.