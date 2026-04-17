Завод из Набережных Челнов подвел первые итоги оптимизации работы

День информирования, посвященный первым результатам участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялся на заводе биополимеров «Биполь» в Набережных Челнах. В мероприятии приняли участие руководство компании, рабочая группа и представители регионального центра компетенций, сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан.
За три месяца совместной работы команда пилотного потока «Производство клея для крафт-мешков» прошла обучение инструментам бережливого производства, выявила 12 ключевых потерь, разработала карты текущего, идеального и целевого состояний потока, а также диаграммы спагетти. Кроме того, внедрен почасовой производственный анализ, организованы инфоцентры, началась работа по стандартизации и автономному обслуживанию оборудования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.