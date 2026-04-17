В мастерской «КулибинПро» ВДНХ пройдут мастер-классы и встречи с роботами

Праздничные мероприятия в честь дня рождения мастерской инженерного творчества «КулибинПро» пройдут 18 и 19 апреля в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Проведение подобных событий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для гостей подготовят мастер-классы в формате «сделай сам», лекции, встречи с роботами и розыгрыши подарков. Одним из ключевых событий станет тест «Я у мамы инженер», который позволит юным участникам попробовать свои силы в проектировании и проявить изобретательское мышление.
В дни праздника посетители смогут узнать, из чего состоят различные устройства и что такое микросхемы, а также собрать собственные изобретения под руководством опытных преподавателей. Отдельной частью программы станет знакомство с роботами. Кроме того, гости узнают больше об искусственном интеллекте и о том, как применяются современные технологии — от повседневных сервисов до сложных инженерных решений.
Участие в мероприятиях доступно по входному билету в центр «Космонавтика и авиация» и по предварительной регистрации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.