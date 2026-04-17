Специалист объяснил причину сильного ветра и смены погоды в Перми

Пермяков ожидает резкая смена погоды, которая принесет с собой сильный ветер и разделение региона на холодные и теплые зоны.
Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на слова начальника Пермского гидрометцентра Павла Смирнова, регион на 3−4 дня окажется во власти фронтальных разделов.
Пока север Прикамья будет «зимовать» при +3…+5 градусах и ночных заморозках, южные районы смогут насладиться настоящим весенним теплом. Там в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до комфортных +10…+13 градусов, а ночи будут теплыми (+5…+8).
Пермь окажется на границе этих воздушных масс. В субботу, 18 апреля, в краевой столице еще задержится тепло до +10 градусов, но уже с воскресенья начнется плавное похолодание. Синоптики отмечают, что именно борьба теплого и холодного воздуха стала причиной сегодняшнего сильного ветра.
