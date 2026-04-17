В России 20 апреля отмечается День донора

День донора отметят в России 20 апреля. С 2025 года сдача крови и ее компонентов официально считается добровольчеством, таким образом, донорство стало частью национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Регулярная сдача крови и плазмы — это реальный вклад в спасение жизней и поддержка системы здравоохранения. Донорская кровь нужна каждый день многим людям: пациентам после операций, с тяжелыми болезнями, пострадавшим в авариях и при чрезвычайных ситуациях.
Сегодня в России около 1,4 млн человек регулярно сдают кровь, участвуют в популяризации донорства крови и костного мозга. С 2025 года донорам полагаются такие же меры поддержки, как добровольцам. Например, от трех до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в учебные заведения. Также доступны образовательные программы и тренинги.
Самые активные доноры получают общественное признание — становятся лауреатами международной премии #МЫВМЕСТЕ, награждаются знаком «Доброволец России». Тем, кто многократно безвозмездно сдал кровь или плазму, присваивают звание «Донор России». Оно дает право на ежегодную денежную выплату, отпуск в любое удобное время, внеочередную помощь в поликлиниках и льготные путевки. В некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки.
Стать донором может любой россиянин старше 18 лет и весом более 50 кг. Для этого достаточно обратиться в отделение сдачи крови. Записаться на донацию в удобные место, дату и время можно заранее — в приложении «Госуслуги». Еще один путь в донорское движение — экосистема «Добро.РФ». На этой платформе зарегистрированы более 9 млн пользователей и свыше 180 тыс. организаций, реализующих социальные инициативы, в том числе проекты, связанные с донорством.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.