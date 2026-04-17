В России 20 апреля отмечается День донора

Стать донором может любой россиянин старше 18 лет и весом более 50 кг. Для этого достаточно обратиться в отделение сдачи крови. Записаться на донацию в удобные место, дату и время можно заранее — в приложении «Госуслуги». Еще один путь в донорское движение — экосистема «Добро.РФ». На этой платформе зарегистрированы более 9 млн пользователей и свыше 180 тыс. организаций, реализующих социальные инициативы, в том числе проекты, связанные с донорством.