Всероссийский субботник пройдет 25 апреля в 88 регионах России

Жители 88 регионов страны и города Байконура 25 апреля смогут принять участие во Всероссийском субботнике. В ходе уборки в порядок приведут в том числе территории, благоустроенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Участники субботника будут убирать дворы и общественные зоны, высаживать цветы и деревья, чистить скульптуры, красить лавочки, цоколи и ограждения, наводить чистоту в подъездах. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания, лекции и воркшопы.
«Участие во Всероссийском субботнике — это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает нам вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и дает каждому жителю шанс поучаствовать в общественно полезной работе, быть причастным к масштабным программам развития и положительным изменениям в своих районах, населенных пунктах, городах. Организовывать субботник в период проведения Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня, стало хорошей традицией», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Главные цели инициативы — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и их окрестностях, а также вовлечь жителей городов в активности, направленные на улучшение местных общественных пространств. В прошлом году в субботнике поучаствовали около 1,5 млн человек, работы велись на территориях более 2 тыс. муниципальных образований.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.