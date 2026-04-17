В Нижнем пытаются расторгнуть договор с генподрядчиком по станции аэрации

Нижегородская станция аэрации разрывает отношения с генподрядчиком после инцидента с обрушением кровли отстойника и провала сроков.

Нижегородский водоканал (ОАО «Нижегородский водоканал») инициировал процедуру расторжения договора с генподрядчиком реконструкции очистных сооружений — компанией «РосКапСтрой». Об этом сообщила депутат Госдумы Жанна Рябцева, уточнив, что 3 апреля городские власти уже подали документы в ФАС для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом для резких мер стали многочисленные претензии к качеству работ в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги», включая резонансный случай обрушения купола отстойника на Нижегородской станции аэрации. Работа подрядчика в регионе и за его пределами вызвала жесткую критику со стороны надзорных органов. По словам депутата, на профильном правительственном совещании деятельность компании стала предметом детального разбирательства с участием представителей прокуратуры.

В настоящее время в отношении ситуации на очистных сооружениях уже ведутся следственные действия. Ожидается, что за нарушения при реализации стратегически важных экологических проектов виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках уголовных дел.

Ранее сообщалось, что власти через суд расторгнут соглашение по строительству ФОКа в Сормове.