Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале мая в Калининграде завершат ремонт площади Победы и начнут обсуждать её масштабную реконструкцию

Власти хотят обсудить концепцию с горожанами.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в начале мая планируют завершить текущий ремонт площади Победы. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

Такие работы в городе проводят ежегодно. Завершить их рассчитывают в период с 1 по 5 мая.

Параллельно власти готовятся к более масштабным изменениям. В ближайшее время комитет по цифровизации должен представить первые эскизы будущего облика площади, после чего их вынесут на суд жителей.

«Площадь делалась к 750-летию города. Много времени прошло, нужно обсуждать, как и что сделать, чтобы приступить к реконструкции. Нужно задуматься о новых смыслах», — подчеркнула Дятлова.

После обсуждения власти рассчитывают перейти к следующему этапу — полноценной реконструкции пространства. Сроки этих работ пока не называются.

Концепция будет утверждена до середины года.