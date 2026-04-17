Еврокомиссия не опровергла взлом кода своей системы верификации возраста

Источник: РБК

Европейская комиссия не стала опровергать взлом хакерами кода системы верификации возраста онлайн на следующий день после объявления о ее технической готовности, но утверждала, что была взломана лишь «ранняя демоверсия» продукта. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье, передает ТАСС.

«Речь идет о демоверсии приложения, это еще не окончательная версия», — заявил Ренье, отвечая на вопрос о том, какой именно код взломали хакеры.

15 апреля Еврокомиссия объявила о завершении разработки приложения для проверки возраста на онлайн-платформах, которое в скором времени будет выпущено для европейских пользователей. Для прохождения верификации необходимо загрузить удостоверение личности. В заявлении подчеркивается, что приложение обеспечивает «самые высокие мировые стандарты конфиденциальности».

Утром 17 апреля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что представленное Еврокомиссией приложение для проверки возраста пользователей интернета в конечном итоге будет превращено в инструмент слежки за европейцами.

В своем сообщении он указал на заявления экспертов, согласно которым приложение может быть взломано за две минуты.

