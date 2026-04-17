Более 1,1 млн человек с болезнями сердца получили бесплатные лекарства

Свыше 1,1 млн человек получили бесплатные лекарства для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений в 2025 году, что на 41 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Расширение льготного лекарственного обеспечения пациентов — одна из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Правительство утвердило правила и критерии, по которым будет устанавливаться перечень стратегически значимых лекарственных средств. Рассчитываем, что эта мера позволит сократить зависимость нашей фармацевтической промышленности от импорта и в целом будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержке семей», — рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
При сердечно-сосудистых заболеваниях также значимую роль играет своевременная и качественная реабилитация. Она помогает человеку вернуться к полноценной жизни после перенесенных острых состояний, например инфаркта или инсульта.
«Количество людей, которые получают инвалидность после перенесенной сосудистой катастрофы, инсульта, у нас заметно сократилось. Одну из главных ролей в этом играет своевременная и эффективная медицинская реабилитация. Она позволяет предотвращать или снижать тяжелые последствия, такие как параличи, когнитивные нарушения: проблемы с речью, мышлением, памятью. Все чаще удается возвращать пациентов к полноценной жизни», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
Наряду с этим в стране активно развивают дистанционный контроль за состоянием здоровья пациентов. Уже более 1,4 млн человек, в том числе с болезнями системы кровообращения, обеспечены устройствами мониторинга с дистанционной передачей данных. Параллельно растет сеть сосудистых центров: сегодня они и первичные сосудистые отделения есть в каждом регионе страны. В таких организациях круглосуточно оказывают помощь при инфарктах и инсультах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.