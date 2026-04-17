В студотрядах Пермского университета обучат аграрным специальностям

Аграрной специальности бесплатно обучат участников студенческих отрядов в Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ГАТУ) в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.
Участники студенческих отрядов уже приступают к обучению. Они получат рабочие специальности: животновод 3-го разряда и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С. Также ребят подготовят по направлениям «Оператор машинного доения 4-го разряда» и «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 4-го разряда». Кроме того, можно пройти обучение на рабочего зеленого хозяйства 3-го разряда.
Отмечается, что студенческие отряды — это крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В них ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. В 2025 году 18 тыс. молодых людей были трудоустроены в 4 всероссийских и более чем 23 межрегиональных и окружных трудовых проектах.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.