В студотрядах Пермского университета обучат аграрным специальностям

Отмечается, что студенческие отряды — это крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В них ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. В 2025 году 18 тыс. молодых людей были трудоустроены в 4 всероссийских и более чем 23 межрегиональных и окружных трудовых проектах.