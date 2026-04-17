RWB сообщила о расторжении части договоров с исполнителями

Источник: РБК

После реструктуризации группы компаний ООО «РВБ», объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ основная часть договоров с исполнителями и прочими контрагентами была переведена на основное юридическое лицо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе RWB.

Там уточнили, что на прежнем юрлице остались лишь единичные договоры, они были прекращены. При этом исполнители могут продолжить сотрудничество, заключив новый договор гражданско-правового характера (ГПХ) с ООО «РВБ».

Реструктуризация в ООО «РВБ» закончилась в октябре 2024 года. О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries заявили в июне того же года. Уже в июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».

