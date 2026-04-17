Предложено ускорить эволюцию морских кораллов для их спасения от вымирания

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов разработал подход, который позволяет ускорять эволюцию кораллов в сторону приобретения ими повышенной стойкости к действию волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением. Выведение подобных форм кораллов поможет спасти их от вымирания, сообщила пресс-служба британского Университета Ньюкасла.
«Наши опыты показали, что приобретение кораллами способности лучше сопротивляться действию жары оказывает значимое влияние на их выживаемость. Это говорит в пользу того, что меры, направленные на ускоренную эволюцию кораллов, помогут адаптировать ключевые виды полипов к жизни в стремительно теплеющем мире», — заявила научный сотрудник Университета Ньюкасла Адриана Юмейнс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, резкое учащение волн жары в тропических и экваториальных регионах Мирового океана уже привело к большому числу эпизодов массовой гибели кораллов у берегов Австралии, Северной Америки, Евразии и других континентов мира. Подобные погодные аномалии будут возникать еще чаще в ближайшие десятилетия, что побуждает ученых искать новые способы защиты обитателей моря от их действия.
Исследователи из Британии, Австралии, Саудовской Аравии и Палау предположили, что эту задачу можно решить, используя природные эволюционные механизмы и направленный естественный отбор. Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за тем, как различия в структуре ДНК кораллов вида Acropora digitifera, встречающихся в рифах у берегов Палау, влияли на их способность переносить волны жары, а также влияли на другие жизненные процессы.
Подобные наблюдения, как объясняют экологи, критически важны для оценки того, приведет ли направленная эволюция кораллов в сторону улучшения их способности переносить волны жары к ухудшению других важных жизненных характеристик, в том числе скорости роста, размножения и стойкости к действию других факторов среды. Руководствуясь этой идеей, ученые на протяжении шести лет отслеживали то, как кораллы с разным генетическим уровнем стойкости к аномально высоким температурам воды реагировали на разные угрозы их выживанию.
Данные наблюдения показали, что вариации в структуре генома, улучшавшие способность кораллов переносить острые, но короткие волны жары, а также продолжительные периоды аномально теплой погоды, в целом не ухудшали их плодовитость, стойкость к болезням и другие важные для выживания черты. Это дает надежду на то, что ускорение эволюции кораллов в лабораториях поможет спасти их от вымирания, подытожили ученые.
Кораллы и климат.
Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высоких температур воды, но и распространением новых болезней.