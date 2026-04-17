Городской открытый фестиваль «Традиции и современность» состоится в Нижнем Новгороде 19 апреля

Городской открытый фестиваль моды, дизайна и ремесел «Традиции и современность» (6+) пройдет в Нижнем Новгороде в общественном пространстве «Гараж» 19 апреля. Организаторами мероприятия выступают нижегородский департамент образования, Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова при поддержке Музея моды и портновского искусства имени Н. П. Ламановой.
«Проведение фестиваля, в первую очередь, направлено на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи в области проектирования костюма и текстильного дизайна. Такие мероприятия способствуют развитию у детей и подростков художественно-эстетического вкуса, а также повышению профессионального уровня руководителей творческих объединений и популяризации детской и подростковой моды», — отметили специалисты.
Участниками фестиваля станут школьники и студенты из образовательных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Вниманию зрителей будет представлено 12 оригинальных коллекций одежды и аксессуаров в разных стилях — классика, авангард и этнический стиль. Как подчеркнули в департаменте, фестиваль «Традиции и современность» собрал в себе несколько проектов, объединяющих дизайн костюма, прикладное искусство, живопись, графику, фотографию.
В 13:00 фестиваль откроется выставкой авторских украшений и аксессуаров, где мастера-педагоги проведут ряд творческих встреч и мастер-классов. Они покажут старинные техники плетения шнуров и поясов, расскажут, как можно использовать их в современном костюме. На выставке будут представлены украшения из бисера, природных материалов, мозаика, изделия в технике фриволите.
Программа мероприятия:
13:00—15:30 — мастер-классы;
16:10—18:00 — выступление коллективов;
18:30—19:00 — церемония награждения;
19:00—19:30 — работа фотозон.
Участники городского фестиваля будут награждены дипломами и памятными призами.