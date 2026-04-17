На ул. Химической в Калининграде планируют построить ЖК с детским садом

Проект планирует реализовать ООО Специализированный застройщик «Вальдгартен». Согласно представленной схеме земельных участков, на территории ЖК предусмотрен детский сад. Компании рекомендовали уточнить наименование инвестиционного проекта и представить скорректированные документы в адрес регионального минэкономразвития до 15 мая текущего года. ЖК планируют построить в границах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:22079 и 39:15:000000:21978. Землю в случае отсутствия замечаний предоставят в аренду застройщику без проведения торгов. Соглашение о реализации проекта ООО СЗ «Вальдгартен» должно заключить с региональным минстроем. Для строительства ЖК планируется внесение изменений в генплан и Правила землепользования и застройки Калининграда. Областной архитектурно-градостроительный совет должен рассмотреть проект до 31 августа 2027 года.