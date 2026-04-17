В Серноводске в Чечне прошел турнир по стрельбе из лука среди молодежи

Турнир по стрельбе из лука среди молодежи прошел в городе Серноводске Чеченской Республики при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса «Сунжа». В турнире приняли участие 20 спортсменов в возрасте от 14 до 25 лет, представлявших семь спортивных клубов и образовательных учреждений Серноводского района. Соревнования проводились в четырех дисциплинах: классический лук, блочный лук, стрельба на точность и командные состязания.
Особое внимание организаторы уделили безопасности участников. Соревнования проводились под контролем судей и инструкторов. Победители и призеры в личном и командном зачетах были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами от администрации района и спонсоров мероприятия. По итогам соревнований 10 лучших стрелков получили приглашение в сборную района для подготовки к следующему чемпионату.
Отмечается, что для популяризации этого олимпийского вида спорта запланировано открытие новой секции стрельбы из лука на базе спортивной школы «Юность».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.