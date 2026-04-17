Сергей Петрин обсудил с воронежцами благоустройство набережной Артамонова

Мэр Сергей Петрин провел встречу с жителями Железнодорожного района и обсудил вопросы благоустройства набережной Артамонова. В прошлом году пространство стало победителем голосования, напомнил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
«Встречались уже неоднократно, обсуждали пожелания, видение жителей по реализации этого проекта. Сейчас, как и договаривались, приступили к первому этапу благоустройства. Напомню, что выполним его за счет средств федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”, который реализуется в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, при поддержке Губернатора Александра Викторовича Гусева и партии “Единая Россия”», — написал мэр.
Летом шла доработка концепции и подготовка проектно-сметной документации. Сейчас подрядная организация уже начала обустройство пешеходных и велодорожек. Появятся также дополнительные парковочные места и зоны отдыха. В дальнейшем микрорайон с набережной свяжет автомобильная дорога.
На встрече глава города получил ряд вопросов от жителей этой территории.
«Все они конкретные, направлены на то, чтобы было комфортно и удобно пользоваться пространством. Дал соответствующие поручения главе района Александру Бахтину, после майских праздников проведем еще одну встречу — обсудим выполнение задач, которые ставились», — рассказал Сергей Петрин.
Напомним, в прошлом году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие около 90 тысяч воронежцев. Лидирующие позиции заняли набережная Артамонова и Петровский сквер — за каждую из локаций проголосовало свыше 11 тысяч человек.