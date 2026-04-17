Воспитатели в Калининградской области тоже смогут получать жилищные сертификаты

Постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

В Калининградской области расширили круг получателей жилищных сертификатов. Губернатор подписал постановление, которое теперь позволяет претендовать на сертификат не только всем учителям (независимо от предмета), но и воспитателям.

— Это решение во многом родилось из личных встреч с педагогами и сообщений в социальных сетях, — написал Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX. — Будем продолжать эту работу, чтобы как можно больше специалистов могли улучшить свои жилищные условия.

Жилищные сертификаты выдаются учителям в нашей области с осени 2021 года. В прошлом году сумму сертификата увеличили до 2,5 миллиона рублей (было 2 миллиона).