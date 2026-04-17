В Ростовской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка

Экс-министр образования стала новым детским омбудсменом на Дону.

Источник: Комсомольская правда

На Дону назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Эту должность займет бывший министр образования региона Тамара Шевченко. Об этом рассказали в Законодательном собрании Ростовской области.

Кандидатуру детально рассмотрели на консультациях с участием депутатов, общественников и представителей некоммерческих организаций. Участники встречи единогласно поддержали это кадровое решение. Ранее кандидат долгие годы трудилась в министерствах образования и социального развития региона.

— Послужной список, опыт работы и компетенции Тамары Сергеевны безусловно помогут ей на новом месте. Это очень серьезное решение, которое позволит усилить защиту прав детей, вывести ее на новый уровень, — отметил заместитель председателя донского парламента Игорь Гуськов.

Коллеги подчеркнули, что новый омбудсмен глубоко погружена в проблемы семьи и специфику профильных государственных учреждений. Окончательно кандидатуру должны утвердить на заседании Законодательного собрания 17 апреля.

