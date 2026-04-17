Остались без помощи и без денег. Лжеюристы обманули 97 человек за два года

За два года почти 100 человек обратились за помощью в юридическую фирму, но вместо решения старых проблем получили кучу новых: «юристы» оказались мошенниками. За свои услуги они брали от 36 до 200 тысяч рублей, но их клиентам пришлось искать новых адвокатов. Кто организовал нелегальный бизнес, что грозит обманщикам, как отличить мошенников, и где получить консультацию — в материале сайта perm.aif.ru.
Имитировали деятельность.
33-летний Игорь (имя изменено) родился в Перми. Здесь же получил юридическое образование. После окончания вуза он решил организовать свою фирму, вот только помогать людям в его планы не входило. Было лишь желание зарабатывать. Он снял офис и нанял несколько человек. Вот только у них даже не было специального образования.
На протяжении двух лет компания имитировала юридическую деятельность. Они обзванивали жителей Пермского края и предлагали свои услуги, обещая гарантированный результат. Чаще всего люди обращались с вопросами установления трудового стажа, перерасчёта пенсионных выплат в большую сторону, оформления социальных льгот, получения статуса малоимущей семьи, улучшения жилищных условий. В преступной схеме было задействованно пять человек в возрасте от 30 до 48 лет. Среди них была одна женщина.
Свои услуги фирма рекламировала через объявления в Интернете, а также через колл-центры.
«Операторы обзванивали горожан, приглашая их в офисы под предлогом получения бесплатной юридической помощи и гарантируя 100-процентный результат в решении проблем. За свои услуги фигуранты получали от посетителей от 36 до 200 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
На Игоря и его четверых сотрудников завели уголовное дело за мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его расследование уже завершено, в скором времени дело рассмотрят в Дзержинском районном суде.
Заметить подвох.
Как же понять, что фирма, предлагающая юридические услуги, не очень надёжная?
Адвокат Иван Хозяйкин рассказал сайту perm.aif.ru, что при обращении в юридическую компанию клиент имеет право попросить ИНН, чтобы увидеть информацию о фирме, о её руководителе.
«Надо понимать и другое, что юридические услуги в РФ не лицензируются, в связи с чем оказывать их может даже человек без диплома. В связи с чем не бойтесь спрашивать, кто именно будет вести ваше дело, и какое у этого человека образование. Если он собирается представлять ваши интересы в суде, во многих случаях наличие высшего юридического образования имеет принципиальное значение», — объяснил адвокат сайту perm.aif.ru.
Иван Хозяйкин подчёркивает, что обычно мошенники работают по шаблонному сценарию, предлагая написать жалобы сразу во все инстанции. Чаще всего это нужно для создания видимости деятельности.
«Нужно понимать, что каждый надзорный орган осуществляет свои функции в узкой сфере и жаловаться туда на любую ситуацию абсолютно бессмысленно. Вы же не станете писать жалобу в ФСБ в рамках дела о взыскании денег с продавца за некачественный телевизор?» — уточняет эксперт в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Ещё одним «звоночком» является спешка с подписанием договора. По словам адвоката, требование подписать документы прямо сейчас, иначе завтра будет поздно — вариант агрессивной продажи, а не юридическая помощь.
«Таких контор много!».
Дело лжеюристов активно обсуждают и в социальных сетях. Многие пользователи пишут, что тоже сталкивались с подобными мошенническими схемами.
«Мы тоже чуть не попали под их влияние», «Таких контор много, даже объявления есть о поиске юристов без опыта», «Высасывают деньги только, а помощи никакой», — делятся пермяки своим опытом общения с мошенниками.
Местная жительница Анна рассказала сайту perm.aif.ru, что и сама была жертвой таких юристов и даже заплатила часть суммы.
«Пришла на бесплатную консультацию, начали мне говорить, что дело супервыигрышное и я ещё могу получить компенсацию за это. Сразу просили аванс за договор. Заплатила. А когда поняла, что это обман, попыталась вернуть деньги — фактически услуга оказана не была — но ничего не вышло. После этого желание обращаться к юристам и вовсе пропало», — поделилась девушка с сайтом perm.aif.ru.
Иван Хозяйкин советует не торопиться с выбором представителя в судебных делах.
«Я рекомендую не принимать решение после первой же консультации. Полезно сходить в несколько юридических фирм, послушать разные мнения, сравнить подход, стоимость, логику консультации. Уже на этом этапе обычно становится понятно, кто пытается разобраться в вашей проблеме, а кто просто хочет, как можно быстрее заключить договор и получить деньги», — посоветовал Иван Хозяйкин.