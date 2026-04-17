Глеб Никитин наградил 119 нижегородцев за помощь участникам СВО

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения активистов, оказывающих поддержку бойцам на передовой. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём MAX-канале, отметив, что награды получили 119 человек, среди которых волонтеры, сотрудники соцсферы, студенты, бизнесмены и священнослужители.
Особое внимание глава региона уделил самой старшей участнице движения — 93-летней Капитолине Васильевне Егоровой. Пенсионерка своими руками шьет для военнослужащих теплые жилеты и одеяла. Губернатор назвал ее труд примером подлинного патриотизма и искренней любви к родной земле, подчеркнув, что именно такая адресная забота и душевное тепло помогают ковать единство тыла и фронта.
Глеб Никитин поблагодарил всех причастных за создание надежного тыла и отметил важную роль общественных организаций в оперативной помощи землякам. По словам губернатора, работа добровольцев превращает тыл и фронт в единый механизм, давая бойцам уверенность в том, что они не одни.
Ранее сообщалось, что более 60 деятелей культуры получили госнаграды в Нижегородской области.