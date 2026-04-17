Более 2,8 тысячи жителей Приангарья посетили медпоезд «Святой Пантелеймон»

Консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» посетили более 2,8 тыс. жителей Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медицинский поезд работал с 10 марта по 6 апреля. Он посетил 23 станции. За это время бригада медиков выполнила 16,2 тыс. лабораторных исследований.
Специалисты зарегистрировали более 4,9 тыс. случаев заболеваний, 411 из которых были установлены впервые. Среди основных причин обращений пациентов были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проблемы со зрением, патологии органов пищеварения и дыхания, опорно-двигательной системы.
В составе медицинской бригады состояли терапевт, эндокринолог, невролог, офтальмолог, кардиолог и другие. Пациенты могли пройти флюорографию, маммографию, УЗИ различных органов, эндоскопию, ЭКГ, сдать широкий спектр анализов. Также там работали вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический и лабораторный вагоны, регистратура и ординаторская. Внутренние помещения разрабатывали с учетом доступа пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на базе поезда работал аптечный пункт.
«Цифры говорят сами за себя: поезд востребован. Для нас принципиально важно, чтобы качественная медицина была не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Нацпроект “Продолжительная и активная жизнь” ставит задачу повышать доступность здравоохранения, и проект “Святой Пантелеймон” — одно из эффективных ее решений», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.