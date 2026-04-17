Более 20 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде в конце апреля

Почти половина месячной нормы осадков выпадет в ближайшие дни в Нижнем Новгороде. Городские службы готовятся к ухудшению погоды. Об этом сообщили в в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
За апрель в Нижнем Новгороде уже выпало 107% месячной нормы осадков. Погода начнет ухудшаться с субботы, 18 апреля. Затем прогнозируются сильные дожди со снегом с 19 по 21 апреля. За неделю выпадет более 20 мм осадков. Это почти половина месячной нормы, которая для апреля составляет 41 мм.
«За прошедшую неделю, когда стояла сухая погода, земля не успела избавиться от влаги, связанной с таянием снега и паводком, поэтому все основные силы, связанные с откачкой воды, прочисткой дождеприемных колодцев и ливневых стоков по-прежнему работают в режиме нон-стоп», — отметили в департаменте.
В местах традиционных подтоплений будет организовано дежурство, также будет усилен контроль, а состоянием склонов, подверженных оползням.
Напомним, что с начала апреля к работе в Нижнем Новгороде приступили шесть новых водооткачивающих машин. Кроме того, в городе сформировали девять противопаводковых отрядов. Также подготовлены пункты временного размещения жителей общей вместимостью до 40 тысяч человек. Продолжает действовать режим повышенной готовности.
