Более 20 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде в конце апреля

За апрель в Нижнем Новгороде уже выпало 107% месячной нормы осадков. Погода начнет ухудшаться с субботы, 18 апреля. Затем прогнозируются сильные дожди со снегом с 19 по 21 апреля. За неделю выпадет более 20 мм осадков. Это почти половина месячной нормы, которая для апреля составляет 41 мм.