Церковь 17 века отреставрируют в Воронеже

Богоявленскую церковь отреставрируют в Воронеже. Об этом сообщает телеграм-канал управления по охране объектов культурного наследия (УООКН) по Воронежской области. Памятник регионального значения расположен по улице 25 Октября, 17а.
УООКН согласовало научно-проектную документацию предстоящих работ. Помимо реставрации фасадов здания подрядчика обяжут сохранить в существующем виде локальные демонстрационные участки кирпичной кладки и отделочных слоев.
