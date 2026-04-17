Пляжи Ростовской области готовят к купальному сезону

«Наша цель — успеть подготовить пляжи к открытию купального сезона, чтобы жители и гости области могли отдыхать у воды с комфортом и без риска для здоровья», — пояснил Сергей Бодряков. Спасательное оборудование, водолазная экипировка и спецтехника уже приведены в полную готовность. В планах — благоустройство зон отдыха: уборка территорий, подсыпка песка и монтаж необходимого инвентаря. Параллельно сотрудники спасательных постов проходят подготовку по программе «матрос-спасатель» на базе регионального учебно-методического центра. Напомним, в прошлом сезоне в области работали около 100 официальных пляжей и более 90 оборудованных мест отдыха у воды. За безопасность отдыхающих там отвечали почти тысяча специалистов служб экстренного реагирования.