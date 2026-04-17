В станице Ассиновской Чеченской Республики прошла акция по сбору книг

Акция по сбору печатной литературы «Книга — лучший друг человека» прошла в станице Ассиновской Чеченской Республики. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Инициативу организовали для популяризации чтения среди молодежи и пополнения библиотечных фондов новыми изданиями. В ходе мероприятия 200 школьников передали в фонд библиотеки более 50 книг различной тематики — от классической литературы до современных научно-популярных изданий. Особое внимание уделялось книгам на чеченском языке — их доля составила около 30% от общего количества.
Акция включала несколько этапов: сбор книг, их сортировку специалистами библиотеки, торжественную церемонию передачи литературы и творческие встречи с местными авторами. Также там прошли литературные викторины, конкурсы на лучший отзыв о прочитанной книге и мастер-классы по реставрации старых изданий.
По итогам акции более 20 участников мероприятия записались в библиотеку впервые. Лучшие дарители были отмечены благодарственными письмами от администрации района и получили возможность первыми ознакомиться с новыми поступлениями.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.