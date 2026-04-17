ФАС выдала предупреждение Ozon за платную маркировку «оригинал»

ФАС: платная отметка «оригинал» на Ozon вводит покупателей в заблуждение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Ozon и Wildberries за платную услугу по маркировке товара и навязывание невыгодных условий продавцам.

«Озон» ввел платную услугу — знак на карточке товара «оригинал». Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре", — заявили в ведомстве.

Помимо этого, служба выявила, что площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что ухудшает их финансовое положение. Они также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг.

«В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность», — отметили в ФАС.

Теперь компании до 15 мая должны будут внести изменения в публичную оферту. В противном случае, на них заведут антимонопольное дело.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше