ФАС выдала предупреждение Ozon за платную маркировку «оригинал»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Ozon и Wildberries за платную услугу по маркировке товара и навязывание невыгодных условий продавцам.
«Озон» ввел платную услугу — знак на карточке товара «оригинал». Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре", — заявили в ведомстве.
Помимо этого, служба выявила, что площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что ухудшает их финансовое положение. Они также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг.
«В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность», — отметили в ФАС.
Теперь компании до 15 мая должны будут внести изменения в публичную оферту. В противном случае, на них заведут антимонопольное дело.