Главные новости за неделю 13−17 апреля 2026 года

Иран открыл Ормузский пролив
Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже упала на 9% — до $90 за баррель.
Орбан проиграл на выборах в парламент Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.
МО раскрыло адреса предприятий в Европе, где производят дроны для Киева
По данным Минобороны, предприятия находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.
Подозреваемый расстрелял полицейских при задержании в Оренбуржье
Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске, в ответ он открыл огонь. В результате погиб один сотрудник полиции, еще трое пострадали. Подозреваемый в стрельбе по полицейским в поселке Аккермановка Оренбургской области мог скрыться в горах.