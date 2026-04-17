Главные новости за неделю 13−17 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей 13—17 апреля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Иран открыл Ормузский пролив

Источник: Reuters

Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже упала на 9% — до $90 за баррель.

Орбан проиграл на выборах в парламент Венгрии

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.

МО раскрыло адреса предприятий в Европе, где производят дроны для Киева

Источник: Reuters

По данным Минобороны, предприятия находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.

Подозреваемый расстрелял полицейских при задержании в Оренбуржье

Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске, в ответ он открыл огонь. В результате погиб один сотрудник полиции, еще трое пострадали. Подозреваемый в стрельбе по полицейским в поселке Аккермановка Оренбургской области мог скрыться в горах.

ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн

Источник: РИА "Новости"

ФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС — с помощью сети из 4,8 тыс. фирм почти 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на сумму более ₽1,2 трлн.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше