В Кабардино-Балкарском госуниверситете создали робота-шахматиста

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Робота-шахматиста, который поможет студентам лучше понять принципы программирования, создали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в вузе.
«Создан уникальный комплекс, способный самостоятельно играть в шахматы. Эта разработка представляет собой руку-манипулятор, объединяющую аппаратное и программное обеспечение, сочетающее элементы робототехники, машинного зрения, управляющих алгоритмов и искусственного интеллекта», — рассказали в учебном заведении.
Робот видит шахматную доску с помощью 3D-камеры, которая мгновенно распознает фигуры, определяет их положение и отслеживает ходы соперника и замечает ошибки.
«Важным элементом системы стал специально разработанный захват. Его уникальность заключается в способности чувствовать и контролировать силу сжатия. Робот отличается высокой оперативностью. Процесс распознавания позиции и принятия решения занимает всего от 0,1 до 2 секунд. Но физическое перемещение фигуры осуществляется в пределах 4−10 секунд, что обусловлено особенностями механики. Играет робот-шахматист на уровне международного гроссмейстера. Он продумывает наперед с десяток комбинаций. Но не стоит забывать, что шахматы — это не только просчет вариантов, но и интуиция, понимание позиции», — пояснил руководитель группы разработчиков, заведующий лабораторией интеллектуальных систем и анализа данных Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ Мухамед Кипов.
Разработка имеет не только исследовательское, но и образовательное значение. С помощью этого робота студенты учатся мыслить, как инженеры. Манипулятор помогает глубже понять принципы конструирования и программирования, необходимые для будущей профессиональной деятельности.
Следующим шагом в развитии проекта станет создание веб-платформы, которая позволит всем желающим зарегистрироваться для игры с роботом, ознакомиться с таблицей сыгранных партий и результатами, а также послужит основой для проведения шахматных турниров и образовательных программ.