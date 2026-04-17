В Кабардино-Балкарском госуниверситете создали робота-шахматиста

«Важным элементом системы стал специально разработанный захват. Его уникальность заключается в способности чувствовать и контролировать силу сжатия. Робот отличается высокой оперативностью. Процесс распознавания позиции и принятия решения занимает всего от 0,1 до 2 секунд. Но физическое перемещение фигуры осуществляется в пределах 4−10 секунд, что обусловлено особенностями механики. Играет робот-шахматист на уровне международного гроссмейстера. Он продумывает наперед с десяток комбинаций. Но не стоит забывать, что шахматы — это не только просчет вариантов, но и интуиция, понимание позиции», — пояснил руководитель группы разработчиков, заведующий лабораторией интеллектуальных систем и анализа данных Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ Мухамед Кипов.