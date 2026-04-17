В пермском аэропорту появится новый бизнес-терминал

На месте бывшего здания возведут терминал и благоустроят территорию.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту «Большое Савино» в Перми готовятся к строительству нового бизнес-терминала. Он появится на месте старого здания воздушной гавани, об этом сообщает издание «ТЕКСТ» со ссылкой на Министерство транспорта Прикамья.

Фото: Институт территориального планирования.

В основе проекта лежит концепция Института территориального планирования, подготовленная архитекторами ещё в 2024 году. Планируется возвести отдельное здание бизнес-терминала, а также выполнить комплексное благоустройство прилегающей территории.

Фото: Институт территориального планирования.

Новый корпус хотят открыть в 2027 году. По проекту здесь появится пассажирский терминал с КПП. Внутренняя инфраструктура включит в себя входную группу с досмотром, зоны ожидания, общественного питания и предполетного досмотра, что позволит оперативно направляться на перрон для посадки в самолёт.