Философское отношение к мосту, литовская жёсткость и краска для автобуса: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Обзор тем, не оставивших равнодушными читателей «Клопс».

Источник: Клопс.ru

Транзит тревоги нашей.

На неделе Литва сообщила о дополнительных мерах контроля за калининградским транзитом, в том числе железнодорожным. Президент соседней страны высказал неудовольствие, что различные ведомства плохо координируют свою работу между собой. Очевидно, что это ужесточение может привести к ещё большим трудностям в передвижении по территории Литвы.

Пока российская сторона реагирует на завинчивание литовских гаек лишь декларативно. С другой стороны, а какие ещё методы у российских властей есть против литовского Кости Сапрыкина по прозвищу «Кирпич»?

Раньше надо было думать — в начале 2000-х, когда шли переговоры о калининградском транзите. Тогда введение УТД и УПЖД подавалось переговорщиками с российской стороны чуть ли не как достижение в урегулировании спорного вопроса. А ведь было и другое мнение: такой контроль — это удавка на горле Калининградской области. И при желании регион можно задушить.

В качестве альтернативы предлагался режим экстерриториального транзита — что называется, пломбированный вагон. Но тогда эти меры сочли излишними, считая, что отношения соседей всегда будут доброжелательными и что общий бизнес поможет этому лучше, чем жёсткий договор.

Жизнь показала, кто прав. Калининградская область осталась с усыхающими квотами на перевозку грузов, с придирками литовских таможенников и пограничников и лимитом в 300 человек в поезде, введённым ещё во времена ковида.

Причины пожара.

Сдвинулась с мёртвой точки ситуация с пожаром в ТЦ «Гиант». Предприниматели встретились с властями, обсудили проблемы и получили возможность решить часть из них.

Представители правительства области плотно взялись за разруливание последствий инцидента и даже помогли арендаторам добиться коммуникации с владельцем здания. Не осталось в стороне и бизнес-сообщество, предложив свою помощь.

Самая главная новость пришла уже в пятницу — возбуждено уголовное дело по факту пожара. Предварительная версия — он возник из-за каких-то опасных работ.

Детали возгорания пока не разглашаются, разбирательство ещё идёт. Важно во всём досконально разобраться. Ведь помимо «Гианта» в Калининграде ещё масса торговых центров, и нужно знать, почему вспыхнул пожар и так быстро разгорелся. Это важно, чтобы избежать возникновения новых.

В какой цвет красить.

Власти Калининграда, похоже, услышали жалобы горожан на общественный транспорт и решили взять быка за рога или троллейбус за штангу. В проекте социального стандарта обслуживания пассажиров одним из пунктов является введение единого цвета для подвижного состава.

В какой цвет будут красить автобусы и троллейбусы, пока неясно. Первые — оранжевые (муниципальные), вторые — зелёные. У частников вообще пёстрые.

По идее, если покрасить всё в оранжевый цвет, расходов будет меньше, поскольку таких автобусов больше. Но с другой стороны, оранжевый троллейбус выглядит как-то тревожно. Особенно учитывая недавнее возгорание на Московском проспекте.

Непонятно, как быть частным автобусникам. Кто им компенсирует перекраску? И для них, по идее, оранжевый цвет тоже приемлем. Автобусы у них уже возрастные, на многих ржавчина, которая на оранжевом фоне не будет так бросаться в глаза.

Почему перекраске автобусов и троллейбусов так много внимания? Потому что это, пожалуй, единственный реально выполнимый пункт стандарта. Всё остальное — нормы комфорта пассажиров, график движения — в принципе, есть и сейчас.

И кто же мешает их соблюдать? Какой негодяй мешает не морозить пассажиров зимой и не парить летом? Какой злоумышленник не даёт автобусам ездить по расписанию? Покажите этого человека.

Впрочем, есть ещё один пункт, который перевозчики с радостью бросятся выполнять — среднемесячная стоимость проезда не должна превышать 7% от доходов жителя. Средняя зарплата в регионе в декабре была более 100 тысяч.

Нетрудно подсчитать, что согласно стандарту пассажиры должны отдавать не более 7 тысяч рублей в месяц. Не более — значит, не менее. Вот и повод увеличить плату за проезд, надо же оправдать перекрашивание.

Мост как философия.

На неделе случился казус с недавно открытым Философским мостом в Калининграде. Не успели перерезать на объекте ленточку, чтобы открыть движение, как пришлось ремонтировать подходы к нему.

Очевидно, поток желающих пройтись по долгожданному мосту был так велик, что благоустройство не выдержало и «поплыло». А застройщик оправдал работы необходимостью подкрасить и подклеить.

О строительстве этого моста, напомню, начали говорить ещё в 2008 году. Он должен был стать обременением для застройщиков гостиниц на берегу Преголи напротив острова Канта. В результате мост построили за счёт бюджета и спонсорства одного из банков.

Название этому мосту дали очень правильное — Философский. Он как бы призывает стоически смотреть на вещи: нужно принимать происходящее со спокойствием и мудростью. Или, как говорят на Руси, не жили богато, нечего и начинать.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше