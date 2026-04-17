Лукашенко сказал, во что ему трудно поверить. Свое признание президент Беларуси сделал в интервью телеканалу Russia Today. Подробности приводит БелТА.
В ходе общения с главой государства журналист Рик Санчес назвал его одним из лидеров «движения за светлое будущее для всей планеты».По той причине, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко всегда выступает за мир, за переговоры, а не за войны, и старается гасить конфликты, а не разжигать их.
И в продолжение темы корреспондент спросил главу государства: а возможна ли в обозримом будущем ситуация, когда все страны перестанут враждовать и объединятся ради этого самого светлого будущего для всех?
«Дай бог, чтобы это время наступило, — сказал Президент. — Мне трудно, исходя из нынешней обстановки и ситуации, поверить, что такое время придет».
Тут же Александр Лукашенко отдельно выделил роль американского лидера Дональда Трампа. По его словам, несмотря на всю его импульсивность и временами странные поступки, Трамп на самом деле сделал для приближения мирного времени немало.
«Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи», — подчеркнул белорусский лидер.
И добавил: по военной мощи США, конечно, супердержава, но вот «суперсилой» их уже не назовешь. Самым наглядным доказательством этого, считает Александр Лукашенко, стала безрассудная авантюра Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — а именно события в Иране.
Ранее Лукашенко раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси.
Также мы сообщали, что белорус отсудил у перевозчика 35 тысяч рублей за смерть матери в автобусе.
А еще опубликовали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.