Более 100 километров трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде

В городской Думе Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги модернизации электротранспорта. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, директор компании «Экологические проекты» Евгений Грабовский представил отчет, согласно которому из 149,3 км запланированных путей реконструировано уже 107 км. Также в город поставлен 151 новый трамвай из 170 предусмотренных концессией.
В качестве успешного примера депутатам привели маршрут № 5 «Мыза — улица Кулибина». После обновления линии в июне 2024 года скорость движения вагонов увеличилась на 64%, а количество пассажиров выросло на 32%. Председатель профильной комиссии Станислав Прокопович отметил, что в нагорной части работы близятся к финалу, а претензий к качеству выполненных объектов у комиссии нет.
Особое внимание уделили предстоящему ремонту узла на улицах Ванеева и Надежды Сусловой, который стартует 25 апреля. Депутаты подчеркнули необходимость оперативного проведения работ в период майских праздников, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. На время ограничений движение будет организовано по дублирующей дороге под усиленным контролем со стороны городских властей.
Ранее сообщалось, что еще четыре новых трехсекционных трамвая прибыли в Нижний Новгород.