Народные приметы на 18 апреля: сегодня необходимо открыть окна настежь

По народному календарю сегодня Федул Ветреник, Федулов день, Федул-Ветряк. В этот день особое внимание уделяли ветру. По нему угадывали погоду на лето, будущий урожай и благополучие семьи. По приметам, если на Федула дует теплый южный ветер, лето будет теплым и урожайным, холодный и северный — весна затянется, а лето будет прохладным. Женщины в этот день развешивали на деревьях и заборах разноцветные ленты, по их движению определяли, с какой стороны будут дуть ветра в ближайшие месяцы. По поверьям, это помогало обеспечить хорошую погоду и защитить посевы от непогоды. На Федула проводили обряд «открытия окон» после долгой зимы. Хозяйки открывали все окна и двери настежь, одновременно произнося особые заговоры для изгнания болезней, бедности и несчастий. Весенний ветер должен был выдуть накопившиеся за зиму болезни и принести в дом свежесть, здоровье и благополучие. В этот день окропляли углы дома освященной водой и расставляли по подоконникам первые весенние цветы и травы для защиты от злых духов.