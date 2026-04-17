Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 18 апреля: сегодня необходимо открыть окна настежь

Сегодня надо пойти на прогулку

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Федул Ветреник, Федулов день, Федул-Ветряк. В этот день особое внимание уделяли ветру. По нему угадывали погоду на лето, будущий урожай и благополучие семьи. По приметам, если на Федула дует теплый южный ветер, лето будет теплым и урожайным, холодный и северный — весна затянется, а лето будет прохладным. Женщины в этот день развешивали на деревьях и заборах разноцветные ленты, по их движению определяли, с какой стороны будут дуть ветра в ближайшие месяцы. По поверьям, это помогало обеспечить хорошую погоду и защитить посевы от непогоды. На Федула проводили обряд «открытия окон» после долгой зимы. Хозяйки открывали все окна и двери настежь, одновременно произнося особые заговоры для изгнания болезней, бедности и несчастий. Весенний ветер должен был выдуть накопившиеся за зиму болезни и принести в дом свежесть, здоровье и благополучие. В этот день окропляли углы дома освященной водой и расставляли по подоконникам первые весенние цветы и травы для защиты от злых духов.

Сегодня нельзя стирать и развешивать белье на улице, по поверьям, ветер может унести с бельем благополучие и здоровье домочадцев. Не стоит начинать новое дело или строительство, все будет обречено на провал из-за переменчивости и непостоянства ветра.

Стоит прогуляться гулять на свежем воздухе, целебный весенний ветер поможет укрепить здоровье на весь год.

Народные приметы на 18 апреля:

— идет дождь — к обильному урожаю зерновых и плодовых культур;

— день безветренный и тихий — к сухому и жаркому лету;

— туман — к обильным дождям в начале лета;

— ясное и звездное небо — к ранней и теплой весне, а также к хорошему урожаю ягод.

Источник: astromeridian.ru.