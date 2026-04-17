В Барнауле отремонтируют гимназию № 80

Специалисты отремонтируют гимназию № 80 в Барнауле. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Ремонт стартует с началом летних каникул. Специалисты обновят инженерные сети, фасад и все основные помещения: кабинеты, рекреации, столовую, комнату детских инициатив и многое другое. Завершить работы планируют в августе 2027 года.
Чтобы сохранить очное обучение, более 1 тыс. учеников временно распределят по трем школам. Расписание и организация учебного процесса сейчас прорабатываются.
«Хочу заверить, учебный процесс будет организован строго в соответствии с требованиями СанПиН, под особым контролем — питание и комфортное обучение в классах. У Барнаула уже есть опыт в этом направлении: только за последние годы мы капитально отремонтировали более 10 школ», — подчеркнула заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.