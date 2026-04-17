Рецептом нежных куличей поделилась блогер-хуторянка — еще не поздно испечь

Православные верующие уже встретили Пасху, но это не значит, что с куличами покончено — печь их можно в течение 40 дней после великого праздника.
Своим рецептом поделилась жительница Фроловского района, которая ведет блог «Вика из хутора». Выпечка у нее получается влажная, ароматная и долго не черствеет, а справится с ее приготовлением даже ребенок, уверяет красавица.
3 яйца нужно взбить с 200 граммами сахара и щепоткой соли до пышности. Добавить 150 граммов сливочного масла, 200 граммов творога, пакетик ванилина и перемешать все до однородности.
Ввести ½ чайной ложки соды, пакетик разрыхлителя и 250 граммов муки. В конце добавить цукаты и вяленую клюкву — по вкусу.
«Форму смазать растительным маслом, заполнить тестом и выпекать примерно 1 час 20 минут, проверяя время от времени зубочисткой — духовки у всех разные», — предупреждает блогер.
Для глазури Вика смешивает сухое молоко и сгущёнку в пропорции один к одному — такая не трескается даже на второй день.
Видео: vk.com/vk.n.vichka.