Ямочный ремонт на центральных дорогах Нижнего Новгорода завершат к маю

В Нижнем Новгороде стартовал активный этап дорожных работ в рамках муниципальных и федеральных программ. Об этом в ходе заседания профильной комиссии Гордумы сообщил первый замдиректора департамента транспорта Вадим Нанаев. На ямочный ремонт в этом сезоне выделено 320 млн рублей, а перечень участков формировался с учетом заявок горожан на платформе «Лобачевский».
Помимо локального ремонта, в городе ведутся масштабные работы на крупных объектах. До конца мая планируется завершить обновление проспекта Молодежного на Автозаводе и дороги к храму в поселке Левинка. К августу должен быть сдан участок в районе улицы Звездинки, а осенью дорожники закончат работы на Московском шоссе, улицах Кузбасской, Новикова-Прибоя и Казанском шоссе. Самый поздний срок сдачи — декабрь 2026 года — установлен для путепровода у Мызинского моста, который готов уже на 75%.
Председатель комиссии Станислав Прокопович подчеркнул, что с улучшением погоды темпы работ будут кратно увеличены. Депутаты призвали профильный департамент строго контролировать качество асфальтировки и синхронизировать графики с транспортным потоком, чтобы минимизировать пробки. В ближайшие недели на дорогах города также начнется обновление разметки.
Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Лапшихе начнется 25 апреля.