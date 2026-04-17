Современная трасса в обход Борисоглебска готова на 11%

«Обход Борисоглебска — очень ожидаемый проект, стройка, которую 15 лет обсуждали, несколько раз подходили к ее началу. В прошлом году на уровне Правительства Российской Федерации удалось получить финансирование, работы начались. Дорога решает вопросы и безопасности, и экологии. Этот обход позволит существенно снизить нагрузку на город. Важно, что строители нам обещают существенно сократить сроки строительства. По плану у нас три года, но надеюсь, что за 2,5 дорогу введут в строй. Будем держать на контроле этот важный объект», — сказал Алексей Гордеев.