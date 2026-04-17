Современная трасса в обход Борисоглебска готова на 11%

17 апреля заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев посетил Борисоглебский городской округ. В мероприятиях по поручению главы региона Александра Гусева принял участие замгубернатора Дмитрий Маслов.
Рабочий визит вице-спикер начал с посещения села Третьяки, где две недели назад началось возведение еще одной птицефабрики с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей. По словам замдиректора ООО «Маслозавод Третьяковский», депутата Воронежской областной Думы Дмитрия Ширяева, мощность площадки составит порядка 1,4 млн яиц в сутки. В год планируется производить 511 млн яиц, а общий объем двух объектов составит 876 млн яиц. Новое предприятие даст 150 рабочих мест и позволит войти в топ-20 крупнейших производителей куриного яйца в стране.
Алексей Гордеев отметил, что уже буквально в следующем году ожидается выход птицефабрики на производственную мощность:
«Здесь будет производиться яйца в два раза больше, чем нужно непосредственно жителям области. Это дает возможность обеспечивать другие регионы и получать достаточно большую добавленную стоимость. Само предприятие активно развивается уже около 15 лет. Сегодня там создано порядка 1000 рабочих мест. Для сельских жителей это большое подспорье».
Делегация также ознакомилась с ходом строительства обхода Борисоглебска. Протяженность нового участка, который войдет в состав трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову), составляет 15 километров.
Исполняющий обязанности начальника Федерального казенного учреждения УПРДОР Москва — Харьков Андрей Турчанинов сообщил, что готовность составляет 11%. Объезд будет полностью отвечать современным требованиям безопасности и комфорта: транспортные потоки разделит осевое барьерное ограждение, проектом предусмотрено создание линий освещения, а также двух автобусных остановок и двух площадок отдыха, которые в дальнейшем будут развиты до многофункциональных зон дорожного сервиса.
С начала строительства на объекте выполнили земляные работы в объеме 411 тыс. куб. м — это 17% от общего плана. Практически завершена расчистка полосы отвода от леса и кустарника. На разных участках идет прокладка временных подъездных путей, устройство железобетонных труб, снятие растительного слоя грунта, переустройство коммуникаций. Работы также идут и на искусственных сооружениях.
В этом году планируется начать устройство слоев дорожной одежды и укладку асфальтобетонного покрытия.
«Обход Борисоглебска — очень ожидаемый проект, стройка, которую 15 лет обсуждали, несколько раз подходили к ее началу. В прошлом году на уровне Правительства Российской Федерации удалось получить финансирование, работы начались. Дорога решает вопросы и безопасности, и экологии. Этот обход позволит существенно снизить нагрузку на город. Важно, что строители нам обещают существенно сократить сроки строительства. По плану у нас три года, но надеюсь, что за 2,5 дорогу введут в строй. Будем держать на контроле этот важный объект», — сказал Алексей Гордеев.