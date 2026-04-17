В регионах стартовали акция «Вода России» и субботники «Мы за чистоту»

Акция по расчистке берегов «Вода России» и неделя субботников «Мы за чистоту» начались 17 апреля в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в АНО «Национальные проекты».
Главной площадкой акции 17 апреля стал город Набережные Челны в Республике Татарстан. Волонтеры собрались на набережной Габдуллы Тукая. Им предстояло навести порядок на территориях рядом с рекой Мелекеской. Старт акции «Вода России» в Волгоградской области дали в городе Волжском на берегу реки Ахтубы. В этом году в регионе запланировано около 500 подобных мероприятий. Организовать экологическую акцию либо найти уже заявленное мероприятие и записаться на него может каждый на сайте берегдобрыхдел.рф.
С 18 апреля по 3 мая по всей России также пройдет неделя субботников «Мы за чистоту». В день старта акции субботник проведут в Республике Ингушетии. В городе Магасе к масштабному экологическому мероприятию присоединятся не менее 200 волонтеров. Чтобы обеспечить им комфортные условия для работы и отдыха, там организуют полевую кухню. К акции присоединится и Саратовская область. В природном парке «Кумысная поляна» пройдет интерактивный субботник. Волонтеры смогут не только убирать мусор, но и поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам.
Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на платформе экологироссии.рф, выбрать ближайший субботник и присоединиться к нему. Также можно организовать свое экологическое мероприятие. После каждого субботника все участники получат электронный сертификат. Кроме того, им будут начислены волонтерские часы и экобаллы, по которым на портале сформируют рейтинг самых активных. По итогам года их ждут награды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.