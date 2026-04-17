В регионах стартовали акция «Вода России» и субботники «Мы за чистоту»

С 18 апреля по 3 мая по всей России также пройдет неделя субботников «Мы за чистоту». В день старта акции субботник проведут в Республике Ингушетии. В городе Магасе к масштабному экологическому мероприятию присоединятся не менее 200 волонтеров. Чтобы обеспечить им комфортные условия для работы и отдыха, там организуют полевую кухню. К акции присоединится и Саратовская область. В природном парке «Кумысная поляна» пройдет интерактивный субботник. Волонтеры смогут не только убирать мусор, но и поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам.