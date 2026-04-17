В Серноводском районе Чечни прошла акция по сбору мусора

В ней приняли участие более 200 школьников 7−17 лет.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Чистая окружающая среда: залог здоровья и долголетия!» по сбору мусора прошла в Серноводском районе Чеченской Республики при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.

В акции участвовали школьники 7−17 лет из пяти сел. За один день более 200 ребят собрали свыше 50 мешков мусора, очистили 1,5 км берега местной реки и привели в порядок две стихийные зоны отдыха. Отмечается, что дальше в планах создание экологического маршрута и установка информационных стендов о раздельном сборе отходов в рекреационных местах.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.