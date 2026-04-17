В Серноводском районе Чечни прошла акция по сбору мусора

В акции участвовали школьники 7−17 лет из пяти сел. За один день более 200 ребят собрали свыше 50 мешков мусора, очистили 1,5 км берега местной реки и привели в порядок две стихийные зоны отдыха. Отмечается, что дальше в планах создание экологического маршрута и установка информационных стендов о раздельном сборе отходов в рекреационных местах.