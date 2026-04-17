Отставку главы Рамонского районного суда и еще двух судей утвердили в Воронеже

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявления о прекращении полномочий трех судей. Информация об этом размещена в пресс-релизе по итогам заседания ККС.
С 30 апреля в отставку с поста председателя Рамонского районного суда уйдет Михаил Федосов. До назначения в 2021 году он шесть лет проработал в должности судьи Коминтерновского районного суда Воронежа.
С 23 апреля прекратятся полномочия у судьи Новоусманского районного суда Марии Нестеровой, трудившейся приступившей на этом посту с мая 2022 года. Кроме того, с 11 мая в отставку уходит мировой судья участка № 4 Левобережного района Воронежа Ирина Садчикова, работавшая в этом ранге с июля 2011 года.
Тем временем, заявление Натальи Жуковской о сложении полномочий судьи Богучарского районного суда, где она трудится с 2003 года, оставили без рассмотрения.
