Требования по сохранению четырех ОКН утвердили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установлены новые охранные обязательства для владельцев значимых исторических зданий. Об этом сообщили в УГО ОКН Нижегородской области, опубликовав соответствующие приказы. В список объектов вошли лавки купца Заплатина на Совнаркомовской, дом Мичурина на Рождественской и два учебных корпуса ННГАСУ на улице Ильинской (бывшее Мариинское женское училище и «Главный дом» городской усадьбы).
Для каждого объекта определен строгий график работ. Так, владельцу лавок купца Заплатина необходимо подготовить проект реставрации в течение года и завершить все работы вместе с благоустройством территории за 30 месяцев. Для учебных корпусов ННГАСУ на Ильинской установлены более длительные сроки: на подготовку проектной документации отведено два года, а на саму реставрацию — до пяти лет.
Собственники также обязаны установить на фасадах информационные таблички и привлекать к работам только специализированные организации с лицензией на работу с памятниками архитектуры. Для дома Мичурина на Рождественской финальный срок обновления здания установлен до конца марта 2031 года.
Ранее сообщалось, что инвесторов начали искать в аэропорту Нижнего Новгорода.