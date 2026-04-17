В Краснодаре временно ограничат проезд по улице Буденного

Об ограничении проезда по участку улицы Буденного от Красноармейской до Коммунаров сообщили в городском департаменте транспорта. Это произойдет в ночь на 18 апреля, точнее — с 21.00 17 апреля до 6.00 18-го.
В это время специалисты «Росводоканал Краснодар» будут проводить аварийно-восстановительные работы по ремонту водопровода.
Будут перекрыты две полосы вдоль Театра драмы по направлению к Коммунаров. Движение транспорта организуют по оставшимся полосам встречного движения — по одной полосе для каждого направления.
Водителей попросили учитывать эту информацию при выборе маршрута.
