«Раскопали тротуар»: в Калининграде расширяют перекрёсток улиц Невского и Дадаева

Подрядчик реконструирует перекрёсток улиц Невского и Дадаева в Калининграде. Рабочие начали переустройство сетей электроснабжения. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на чётной стороне улицы Невского вырыли большую траншею на тротуаре.
Сейчас специалисты проводят подготовительные работы. Часть пешеходной дорожки огородили и развесили знаки. В ближайшее время подрядчик приступит к основным работам. Схему движения на этом участке на период ремонта представят позднее.
Реконструкцией занимается ООО «Инпэкс». При этом аукцион пришлось проводить несколько раз — на первые никто не заявился. Компания получит за работу около 15 миллионов рублей.
На перекрёстке сделают дополнительную поворотную полосу с улицы Невского по направлению в центр, перенесут переход ближе к дому № 48, организуют заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.
Глава городской администрации Елена Дятлова называла этот перекрёсток одним из самых сложных в городе. По её словам, специалисты несколько раз просчитывали математическую модель и получили наилучшее решение.