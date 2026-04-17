Число заболевших ОРВИ уменьшилось на 18,4 процента в Воронежской области

С 6 по 12 апреля в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 8 645 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Свыше 38 процентов заболевших — 3 330 — дети до 14 лет.
Таким образом, зафиксировано уменьшение по заболеваемости — на 18,4 процента. Ведь за предыдущую неделю, с 30 марта по 5 апреля, вирус в регионе «поймали» 10 583 человека. И дети стали реже болеть — на 26,4 процента (с 4 523).
Сотрудники Роспотребнадзора советуют часто и тщательно мыть руки, пользоваться любыми доступными антисептическими средствами и носить защитные маски в местах массового скопления людей.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.