Липецкая область экспортировала более 340 тыс. тонн продукции АПК

Основной рост внесли товары масложировой отрасли.

Сельхозпроизводители Липецкой области экспортировали около 343 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса с начала 2026 года. Работа по увеличению объемов поставок проводится по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Рост составил 14,5% к аналогичному периоду прошлого года. Основной вклад внесла масложировая продукция. В четырех тепличных комплексах региона за три месяца вырастили 35,5 тыс. тонн овощей: 22,4 тыс. тонн томатов, 12,5 тыс. тонн огурцов и 600 тонн салатов. Лидер по сбору овощей защищенного грунта — Елецкий округ. Отмечается, что в числе главных импортеров липецкой агропродукции Индия и Китай.

Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в регионе превышает 220 гектаров. Это комплексы четвертого и пятого поколений, где с 1 кв. м можно собрать продукции почти в 2 раза больше, чем в обычных теплицах.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.