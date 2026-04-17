Движение транспорта временно ограничат в центре Нижнего Новгорода

20 и 22 апреля на площади Минина и Пожарского и на прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта из-за проведения мероприятий. Об этом сообщили на сайте мэрии Нижнего Новгорода.
Ограничения движения будут действовать с 00:01 до 16:00 20 и 22 апреля. Проезд будет запрещен на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, а также на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова и переулка Музейного.
Кроме того, транспорт не сможет проехать по Георгиевскому съезду и по Верхне-Волжской набережной на участке от площади Минина и Пожарского до переулка Музейного.
Автомобилистов убедительно просят переставить автомобили за пределы ограничительных зон, иначе они будут принудительно перемещены. Объехать перекрытые зоны можно по прилегающим улицам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что движение транспорта по Казанской набережной ограничат с конца апреля по май.