Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда намерены передать закрывшийся детсад № 14 музыкальной школе

В мэрии уточнили, что музыкальной школе имени Глиэра не хватает помещений для занятий.

В Калининграде ранее закрывшийся детский сад № 14 (ул. Огарева, 31) собираются передать музыкальной школе имени Глиэра, расположенной на той же улице. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

«Из музыкальной школы к нам неоднократно обращались с просьбой помочь с дополнительными помещениями, так как двух зданий учебному заведению уже не хватает», — пояснили в мэрии.

Отметим, что еще в начале 2024 года детский сад еще работал, и отзывы родителей о нем были в основном положительными. При этом в администрации указали на то, что группы имели некомплект.

Известно также, что в декабре 2021 года на историческом здании детсада, являющимся объектом культурного наследия регионального значения, собирались отремонтировать кровлю. Подрядчику необходимо было заменить утеплитель на чердаке и крыше, отремонтировать стропила, дымоходы, водосток; обустроить снегозадержатели, а покрытие (цементно-песчаную черепицу) заменить на керамическую черепицу «в соответствии с историческим обликом здания».

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
